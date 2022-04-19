«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: Джонс выйдет на поле впервые с февраля

Представляем вашему вниманию стартовые составы на матч перенесенного 30-го тура АПЛ, в котором «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Тиагу, Фабинью, Салах, Мане, Диас.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Джонс, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Матич, Погба, Фернандеш, Эланга, Рэшфорд.

Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Красным дьяволам» не поможет звездный форвард Криштиану Роналду из-за того, что накануне у него скончался новорожденный малыш.

«Манчестер Юнайтед» имеет в активе 54 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 73 очками идет вторым.

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