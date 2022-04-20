Невилл: «Возможно, Погба отыграл свои последние минуты в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» считает Гари Невилл, что полузащитник Поль Погба, вероятно, больше не появится на поле в футболке «красных дьяволов».

29-летний француз был вынужденно заменён в матче с «Ливерпулем» (0:4) из-за травмы уже на 10-й минуте.

«Допускаю, что это были последние игровые минуты Поля Погба в «Манчестер Юнайтед». Из-за травмы он не сможет играть на протяжении нескольких недель», – заявил Невилл, ныне работающий телеэкспертом.

Напомним, что контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» завершается в июне. Соглашение вряд ли будет продлено, поэтому хавбек с высокой вероятностью станет свободным агентом. Главным претендентом на его подписание считается французский «Пари Сен-Жермен».