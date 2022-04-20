Салах – рекордсмен АПЛ по количеству голов в ворота «МЮ» за один сезон

Ещё никто не поражал ворота «Манчестер Юнайтед» так часто в течение одного розыгрыша АПЛ.

Став автором дубля в сегодняшнем поединке «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед», Мохамед Салах обновил рекорд лиги всех времён по количеству забитых мячей в ворота «красных дьяволов» за одну кампанию английской Премьер-лиги.

Египетский нападающий отметился 5 голами в ворота «Юнайтед» в двух матчах чемпионата в текущем сезоне. В первом круге Салах стал автором хет-трика, чем помог «Ливерпулю» увезти из «Олд Траффорд» сокрушительную победу – 5:0. В сегодняшней встрече на «Энфилде» звезда «Ливерпуля» огорчила манчестерцев ещё двумя забитыми мячами, а команда вновь победила крупно – 4:0.

Примечательно, что до сегодняшнего дубля Мохамед Салах не мог отличиться на протяжении восьми подряд поединков во всех турнирах за клуб и сборную.