Бруну Фернандеш: «Прошу прощения у болельщиков»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал сокрушительное поражение своей команды от «Ливерпуля».

Встреча, прошедшая сегодня в рамках Премьер-лиги на «Энфилде», завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

«Я прошу прощения у болельщиков. Этого не могло быть достаточно, но мы сделали всё, что было в наших силах, – заявил португалец в послематчевом интервью Sky Sports. – Сегодня они заслужили гораздо большего, чем мы. Думаю, мы выложились на 100%, но мы просто были недостаточно хороши.

«Ливерпуль» борется за титул, а мы – ни за что. Вот в чём разница. Мы должны углубиться в произошедшее и понять, что идёт не так.

Хотим ли мы, чтобы сезон поскорее завершился? Нет, это недопустимо. Тот, кто не хочет продолжать биться, должен оставаться вне команды. Мы обязаны бороться по крайней мере за значок на груди», – сказал Фернандеш.