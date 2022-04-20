Суммарное поражение 0:9 от «Ливерпуля» стало самым крупным для «Манчестер Юнайтед» за последние 130 лет

«Манчестер Юнайтед» проиграл оба матча в текущем сезоне «Ливерпулю» с суммарным счетом 0:9 - после пяти безответных мячей в первом круге последовали еще четыре вчера, в отложенном матче 30-го тура.

Как выяснилось, это суммарное поражение для «Манчестер Юнайтед» стало самым крупным за последние 130 лет участия в чемпионатах Англии! В сезоне 1892-1893 команда проиграла с суммарным счетом «Сандерленду», и с тех пор «красные дьяволы» никогда и никому не проигрывали в двух матчах одного сезона так крупно, как нынче «Ливерпулю».

В результате команда Ральфа Рангника опустилась на шестое место в турнирной таблице.