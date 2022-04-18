Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования Роналду

18 Апреля 2022 • 23:31 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Юнайтед
1.38 5.10 7.60
Через 22 ч. 14 мин.
Как мы уже сообщали, в семье Криштиану Роналду горе - при родах скончался один из двух близнецов его гражданской супруги. «Манчестер Юнайтед» отреагировал на случившееся и выразил соболезнования своему лучшему бомбардиру.
- Это не только твоя боль, это и наша боль, Криштиану. Желаем тебе сейчас побольше сил, тебе и твоей семье, - гласит сообщение клуба в социальных сетях.  
Отреагировал и бывший клуб Роналду - мадридский «Реал».
- Мы, президент и руководство клуба, опечалены этой новостью о смерти одного из близнецов Криштиану и Джорджины Родригес, - сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Также соболезнования выразили пресс-служба лиссабонского «Спортинга» и португальской сборной.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.04  22:00 Ливерпуль ... Манчестер Юнайтед 1.47 4.80 6.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Апреля
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выразил слова сочувствия в связи со смертью новорожденного сына Роналду
23:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования Роналду
23:19 · Англия. Чемпионшип
Руни заявил о желании вернуть «Дерби Каунти» в Чемпионшип
22:31 · Англия. Чемпионшип
«Дерби Каунти» опустился в третий дивизион впервые с 1986-го года
20:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о сложном графике «Ливерпуля»
20:23 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» продлит контракт с Огбонной
20:15 · Англия. Чемпионшип
Руни с «Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа
20:07 · Англия. Премьер-лига
Рангник поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля»
18:47 · Англия. Премьер-лига
Рангник высказался относительно назначения тен Хага на пост главного тренера «МЮ»
18:42 · Англия. Премьер-лига
Фабрицио Романо: «Эрик тен Хаг — главный тренер «МЮ»
18:10 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал о травмах игроков «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш тренировался с «МЮ», несмотря на аварию
17:23 · Англия. Премьер-лига
Рангник дал понять, как «МЮ» планирует обыграть «Ливерпуль» в АПЛ 1
17:15 · Англия. Премьер-лига
Алонсо: «Челси» будет бороться за чемпионство в АПЛ в следующем сезоне»
16:15 · Англия. Премьер-лига
Юрген Клопп прокомментировал свои последние разговоры с Салахом 1
Все новости
Рекомендуем