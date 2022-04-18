«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования Роналду

Как мы уже сообщали, в семье Криштиану Роналду горе - при родах скончался один из двух близнецов его гражданской супруги. «Манчестер Юнайтед» отреагировал на случившееся и выразил соболезнования своему лучшему бомбардиру.

- Это не только твоя боль, это и наша боль, Криштиану. Желаем тебе сейчас побольше сил, тебе и твоей семье, - гласит сообщение клуба в социальных сетях.

Отреагировал и бывший клуб Роналду - мадридский «Реал».

- Мы, президент и руководство клуба, опечалены этой новостью о смерти одного из близнецов Криштиану и Джорджины Родригес, - сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Также соболезнования выразили пресс-служба лиссабонского «Спортинга» и португальской сборной.

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