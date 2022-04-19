Рой Кин: «МЮ» не хватает чувства гордости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в очередной раз раскритиковал команду за игру в нынешнем сезоне.

По словам экс-полузащитника, текущий состав не обладает сильным характером, а капитан «красных дьяволов» Гарри Магуайр недостаточно хорош: «Гарри играет недостаточно хорошо. В своих заявлениях он использовал слово «гордость», но то, каким образом «Юнайтед» проигрывает некоторые матчи, отражает как раз недостаток гордости, – приводит слова Кина Daily Mail. – Речь не только о «Ливерпуле», но также и о матчах с «Ман Сити» и «Уотфордом» – примеров просто масса. Как капитан, Магуайр должен играть лучше, вести за собой команду и надеяться, что остальное приложится».

Сегодняшний матч против «Ливерпуля» – 35-й для Магуайра в текущем сезоне за «Манчестер Юнайтед».