Сунесс: «Ни один игрок «Юнайтед» не прошёл бы в основу «Ливерпуля»

Грэм Сунесс рассказал о разнице между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» после разгрома в очном противостоянии (4:0).

«Манчестер Юнайтед» просто не мог удерживать мяч под давлением, – отметил бывший футболист «Ливерпуля» в послематчевой программе на Sky Sports. – Если ты приезжаешь на «Энфилд» и рассчитываешь добиться хоть какого-то результата, ты должен уметь держать мяч, а они просто не могли этого делать.

У «Ливерпуля» действительно потрясающая команда, они находятся на грани истинного величия.

В «Манчестер Юнайтед» нет ни одного игрока, который прошёл бы в состав этого «Ливерпуля». «МЮ» – поистине великий клуб, но сегодня было видно, насколько они отстали», – заявил Сунесс.