Сульшер отказался комментировать свою возможную отставку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал свой комментарий по поводу очередного провального для команды матча. После поражения от «Уотфорда» наставник отказался отвечать на вопрос журналиста Sky Sports об его возможном уходе со своего поста.

«Если клуб решит что-то сделать, то этот разговор будет проходить в офисе, а не здесь между мной и Вами», - отреагировал Сульшер.

Также он подвел краткие итоги матча, обратившись к болельщикам. «Нужно привести игроков в лучшее настроение. Они хорошо провели второй тайм. А конечный итог… Я сейчас испытываю те же чувства, что и фанаты. Я всегда верю в себя. Извиняюсь перед всеми», - подытожил свою речь специалист.