​Футболисты «Манчестер Юнайтед» ожидают отставки Сульшера

Футболисты «Манчестер Юнайтед» ожидают отставки Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды. Согласно данным Manchester Evening News, ряд игроков считает, что после поражения от «Уотфорда» со счётом 1:4 Сульшер не продолжит работу с командой.

По данным источника, некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» после фиаско на «Викарадж Роад» даже плакали.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» проиграл 7 из 13 последних матчей во всех соревнованиях. В Премьер-лиге «красные дьяволы» отстают от лидирующего «Челси» уже на 12 зачётных баллов.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Челси» на выезде.