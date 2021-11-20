Бруну Фернандеш раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на то, что Бруну Фернандеш после финального свистка поединка с «Уотфордом» призвал болельщиков клуба не освистывать Уле Гуннара Сульшера, в своем интервью португалец намекнул на плохую работу тренера.

Дело в том, что полузащитник признал беспомощность команды на футбольном поле. «Мы не играем первым номером, не отбираем мячи, не выигрываем дуэли. Надо делать это, чтобы побеждать», - приводит слова Фернандеша BBC.

Стоит упомянуть, что подобными комментариями отметился и голкипер Давид де Хеа, который указал на отсутствие какой-либо идеи в моментах, когда футболисты «Юнайтед» получают мяч под свой контроль.