Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 298 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бруну Фернандеш раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед»

20 Ноября 2021 • 22:58 Комментировать
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Несмотря на то, что Бруну Фернандеш после финального свистка поединка с «Уотфордом» призвал болельщиков клуба не освистывать Уле Гуннара Сульшера, в своем интервью португалец намекнул на плохую работу тренера.

Дело в том, что полузащитник признал беспомощность команды на футбольном поле. «Мы не играем первым номером, не отбираем мячи, не выигрываем дуэли. Надо делать это, чтобы побеждать», - приводит слова Фернандеша BBC.

Стоит упомянуть, что подобными комментариями отметился и голкипер Давид де Хеа, который указал на отсутствие какой-либо идеи в моментах, когда футболисты «Юнайтед» получают мяч под свой контроль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лестер 0:3 Челси
окончен Ньюкасл 3:3 Брентфорд
окончен Уотфорд 4:1 Манчестер Юнайтед
окончен Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас
окончен Астон Вилла 2:0 Брайтон
окончен Норвич 2:1 Саутгемптон
окончен Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
окончен Ливерпуль 4:0 Арсенал
21.11  17:00 Манчестер Сити ... Эвертон 1.22 6.8 13
21.11  19:30 Тоттенхэм ... Лидс 1.83 4 4.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
22:58 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед»
22:58 · Англия. Премьер-лига
​У «Манчестер Юнайтед» отрицательная разность голов после 12 игр АПЛ
22:36 · Англия. Премьер-лига
Источник: Сульшер попрощался с персоналом и игроками «МЮ» 1 слухи
21:42 · Англия. Премьер-лига
Владельцы «МЮ» поручили официальным лицам клуба убедить Зидана возглавить команду 4
21:27 · Англия. Премьер-лига
​Между Клоппом и Артетой произошёл эмоциональный конфликт на матче
21:20 · Англия. Премьер-лига
​Сульшера могут уволить – созвано экстренное совещание 3
21:07 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва хочет остаться в Европе ещё на год
20:52 · Англия. Премьер-лига
Сульшер отказался комментировать свою возможную отставку 1
20:32 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «МЮ» должен бороться за трофеи – сейчас мы далеки от этого 3
20:21 · Англия. Премьер-лига
Сульшер подошёл к фанатам «МЮ» после поражения от «Уотфорда» - игроки сигнализировали трибуне, что нельзя винить только наставника 2
20:01 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард и Смит начали с побед, Хау – с ничьей: день тренерских дебютов в АПЛ
20:01 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Арсенал» - 4:0 (завершён) 3
19:50 · Англия. Премьер-лига
Конте признал, что «Тоттенхэм» является самым сложным испытанием в его карьере
19:47 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» и «Арсенал» объявили составы на очный матч
19:31 · Англия. Премьер-лига
Погба может пропустить более трёх месяцев из-за травмы 1
Все новости
Рекомендуем