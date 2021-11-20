Де Хеа: «МЮ» должен бороться за трофеи – сейчас мы далеки от этого

В очередной раз отдуваться за результаты «Манчестер Юнайтед» к журналистам отправился Давид де Хеа. Он дал послематчевое флеш-интервью в эфире Sky Sports, где снова заговорил об огромных проблемах манкунианцев.

«Такой клуб, как «МЮ», должен бороться за трофеи. Честно сказать, сейчас мы далеки от этого. Что я могу добавить? Это стыдно, это неприемлемо. Легко обвинить во всем тренера, персонал, но футболисты ведь тоже несут ответственность за результат. За нашей игрой трудно наблюдать – кошмар за кошмаром», - откровенно ответил голкипер на вопрос корреспондента.

Уточним, что уступив «Уотфорду», подопечные пока еще Уле Гуннара Сульшера опустились на седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.