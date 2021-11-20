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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа: «МЮ» должен бороться за трофеи – сейчас мы далеки от этого

20 Ноября 2021 • 20:32 Комментировать (1)
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В очередной раз отдуваться за результаты «Манчестер Юнайтед» к журналистам отправился Давид де Хеа. Он дал послематчевое флеш-интервью в эфире Sky Sports, где снова заговорил об огромных проблемах манкунианцев.

«Такой клуб, как «МЮ», должен бороться за трофеи. Честно сказать, сейчас мы далеки от этого. Что я могу добавить? Это стыдно, это неприемлемо. Легко обвинить во всем тренера, персонал, но футболисты ведь тоже несут ответственность за результат. За нашей игрой трудно наблюдать – кошмар за кошмаром», - откровенно ответил голкипер на вопрос корреспондента.

Уточним, что уступив «Уотфорду», подопечные пока еще Уле Гуннара Сульшера опустились на седьмую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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Комментарии (1)
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Snk6565
20 Ноября 2021 в 20:38
Вот один из тех, кому стыдно быть не должно...но речь достойная уважения
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окончен Лестер 0:3 Челси
окончен Ньюкасл 3:3 Брентфорд
окончен Уотфорд 4:1 Манчестер Юнайтед
окончен Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас
окончен Астон Вилла 2:0 Брайтон
окончен Норвич 2:1 Саутгемптон
окончен Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
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