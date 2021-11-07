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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роджерс согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» слухи

07 Ноября 2021 • 16:01 Комментировать
Лидс
...
Лестер
Через 0 ч. 26 мин.

После ряда неудачных матчей, в том числе и против конкурентов по Премьер-лиге, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в очередной раз оказался на грани отставки.

Руководство «красных дьяволов», кажется, уже нашло преемника для норвежского специалиста. Им может стать главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, имеющий богатый опыт работы в Премьер-лиге Англии. По данным Caught Offside, он устно подтвердил согласие поработать на «Олд Траффорд». Главная проблема на данный момент - Роджерс настаивает на том, чтобы занять престижную должность с начала нового сезона. В то же время руководство «красных дьяволов» настаивает на немедленном старте сотрудничества.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед Брендан Роджерс Уле Гуннар Сульшер
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