После ряда неудачных матчей, в том числе и против конкурентов по Премьер-лиге, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в очередной раз оказался на грани отставки.

Руководство «красных дьяволов», кажется, уже нашло преемника для норвежского специалиста. Им может стать главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс, имеющий богатый опыт работы в Премьер-лиге Англии. По данным Caught Offside, он устно подтвердил согласие поработать на «Олд Траффорд». Главная проблема на данный момент - Роджерс настаивает на том, чтобы занять престижную должность с начала нового сезона. В то же время руководство «красных дьяволов» настаивает на немедленном старте сотрудничества.