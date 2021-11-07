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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» и «Эвертон» не забивали, «Арсенал» стучится в дверь Лиги чемпионов

07 Ноября 2021 • 19:11 Комментировать
Арсенал
1:0
Уотфорд
окончен

«Тоттенхэм» провёл первый матч в Премьер-лиге после увольнения Нуну Санту. В игре с конкурентами из «Эвертона» команды не смогли открыть счет - 0:0.

Не был результативным и матч  «Арсенала» с «Уотфордом». «Канониры» упустили шанс в первом тайме, Пьер-Эмерик Обамеянг не забил пенальти, но после перерыва с игры отличился Эмил Смит-Роу - 1:0. «Арсенал» настиг идущий четвертый «Вест Хэм».

«Лестер» довольствовался ничьей на выезде против «Лидса» - 1:1.

Протокол игры  
Арсенал 1:0 Уотфорд
(1:0) Смит-Роу Эмил 56'    
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро   30' Уайт Бен Габриэль дос Сантос   80' Тавареш Нуну Самби Локонга Альберт-Мбойо   20' Мэйтленд-Найлс Эйнсли Сака Букайо   90' (Мартинелли Габриэл (   90') Ляказетт Александр   69' (Эдегор Мартин (   69') Смит-Роу Эмил   86' (Эльнени Мохамед (   86') Обамеянг Пьер-Эмерик   52'
Запасные: Лено Бернд Тирни Киран Пепе Николя Нкетиа Эдди Холдинг Роб Седрик Соареш
Фостер Бен Фемения Кико Каткарт Крейг   90' (Флетчер Эшли (   90') Н'Кулу Николя Роуз Дэнни Сиссоко Мусса   54' Сарр Исмаила Куцка Юрай   31'   89' Туфан Озан   62' (Педро Жоао (   62') Деннис Эммануэль   74' (Эрнандес Хуан (   74') Кинг Джошуа   10'
Запасные: Нгакиа Джереми Трост-Эконг Виллиам Клеверли Том Масина Адам Сьерральта Франсиско Бахманн Даниэль
07 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Протокол игры  
Эвертон 0:0 Тоттенхэм
Пикфорд Джордан Коулмэн Шеймус Годфри Бен Кин Майкл Динь Люка Гордон Энтони Делф Фабиан   26'   60' (Дэвис Том (   60') Аллан Маркес   82' (Холгейт Мэйсон (   82'   90') Грэй Демарай   90' (Гбамин Жан-Филипп (   90') Таунсенд Андрос Ришарлисон   69'
Запасные: Бегович Асмир Тосун Дженк Кенни Джонджо Брэнтуэйт Джерред Айуоби Алекс Рондон Саломон
Льорис Уго Ромеро Кристиан   69' Дайер Эрик Дэвис Бен Эмерсон Жуниор Хёйбьерг Пьер-Эмиль Скипп Оливер   90' Регилон Серхио   12'   71' (Доэрти Мэтт (   71') Лукас Моура   71' (Ло Чельсо Джовани (   71') Сон Хынмин   85' (Н'Домбеле Тангай (   85'   87') Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет Санчес Давинсон Голлини Пьерлуиджи Бергвейн Стевен Алли Деле Уинкс Гарри
07 ноября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Протокол игры  
Лидс 1:1 Лестер
(1:0) Рафинья Диас 26'    
    28' Барнс Харви (1:1)
Меслье Иллан Даллас Стюарт Льоренте Диего Купер Лиам Стрёйк Паскаль Филлипс Кэлвин Рафинья Диас   27' Форшоу Адам   90' (Крессвел Чарли (   90') Морено Родриго Харрисон Джек   83' (Робертс Тайлер (   83') Джеймс Дэниэл
Запасные: Клаессон Кристоффер Саммервилл Крисенсио Фур-Хьельде Лео Драме Коди Маккинстри Стюарт Бейт Льюис Клих Матеуш
Шмейхель Каспер Рикарду Перейра II Сёюнджю Чаглар Эванс Джонни Кастань Тимоти Тилеманс Юри   77' (Дьюзбери-Холл Кирнан (   77') Сумаре Бубакари Ндиди Уилфред   74' Лукмен Адемола   80' (Мэддисон Джеймс (   80') Варди Джейми Барнс Харви   70' (Амарти Даниэль (   70')
Запасные: Перес Айосе Ихеаначо Келечи Дака Пэтсон Томас Люк Вестергор Янник Уорд Дэнни II
07 ноября. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

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окончен Арсенал 1:0 Уотфорд
окончен Лидс 1:1 Лестер
окончен Эвертон 0:0 Тоттенхэм
07.11  19:30 Вест Хэм ... Ливерпуль 5 4.2 1.66
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Сегодня, 07 Ноября
19:11 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Эвертон» не забивали, «Арсенал» стучится в дверь Лиги чемпионов
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