«Тоттенхэм» и «Эвертон» не забивали, «Арсенал» стучится в дверь Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» провёл первый матч в Премьер-лиге после увольнения Нуну Санту. В игре с конкурентами из «Эвертона» команды не смогли открыть счет - 0:0.
Не был результативным и матч «Арсенала» с «Уотфордом». «Канониры» упустили шанс в первом тайме, Пьер-Эмерик Обамеянг не забил пенальти, но после перерыва с игры отличился Эмил Смит-Роу - 1:0. «Арсенал» настиг идущий четвертый «Вест Хэм».
«Лестер» довольствовался ничьей на выезде против «Лидса» - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Смит-Роу Эмил 56'
Ремсдейл Аарон • Томиясу Такэхиро • 30'Уайт Бен • Габриэль дос Сантос • 80'Тавареш Нуну • Самби Локонга Альберт-Мбойо • 20'Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Сака Букайо 90' ( Мартинелли Габриэл ( 90') • Ляказетт Александр 69' ( Эдегор Мартин ( 69') • Смит-Роу Эмил 86' ( Эльнени Мохамед ( 86') • Обамеянг Пьер-Эмерик 52'
Запасные: Лено Бернд • Тирни Киран • Пепе Николя • Нкетиа Эдди • Холдинг Роб • Седрик Соареш
Фостер Бен • Фемения Кико • Каткарт Крейг 90' ( Флетчер Эшли ( 90') • Н'Кулу Николя • Роуз Дэнни • Сиссоко Мусса • 54'Сарр Исмаила • Куцка Юрай 31' • 89'Туфан Озан 62' ( Педро Жоао ( 62') • Деннис Эммануэль 74' ( Эрнандес Хуан ( 74') • Кинг Джошуа 10'
Запасные: Нгакиа Джереми • Трост-Эконг Виллиам • Клеверли Том • Масина Адам • Сьерральта Франсиско • Бахманн Даниэль
07 ноября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Протокол игры
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Годфри Бен • Кин Майкл • Динь Люка • Гордон Энтони • Делф Фабиан 26' 60' ( Дэвис Том ( 60') • Аллан Маркес 82' ( Холгейт Мэйсон ( 82' ) • 90'Грэй Демарай 90' ( Гбамин Жан-Филипп ( 90') • Таунсенд Андрос • Ришарлисон 69'
Запасные: Бегович Асмир • Тосун Дженк • Кенни Джонджо • Брэнтуэйт Джерред • Айуоби Алекс • Рондон Саломон
Льорис Уго • Ромеро Кристиан • 69'Дайер Эрик • Дэвис Бен • Эмерсон Жуниор • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Скипп Оливер • 90'Регилон Серхио 12' 71' ( Доэрти Мэтт ( 71') • Лукас Моура 71' ( Ло Чельсо Джовани ( 71') • Сон Хынмин 85' ( Н'Домбеле Тангай ( 85' ) • 87'Кейн Гарри
Запасные: Танганга Джафет • Санчес Давинсон • Голлини Пьерлуиджи • Бергвейн Стевен • Алли Деле • Уинкс Гарри
07 ноября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Протокол игры
|(1:0) Рафинья Диас 26'
|28' Барнс Харви (1:1)
Меслье Иллан • Даллас Стюарт • Льоренте Диего • Купер Лиам • Стрёйк Паскаль • Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас • 27'Форшоу Адам 90' ( Крессвел Чарли ( 90') • Морено Родриго • Харрисон Джек 83' ( Робертс Тайлер ( 83') • Джеймс Дэниэл
Запасные: Клаессон Кристоффер • Саммервилл Крисенсио • Фур-Хьельде Лео • Драме Коди • Маккинстри Стюарт • Бейт Льюис • Клих Матеуш
Шмейхель Каспер • Рикарду Перейра II • Сёюнджю Чаглар • Эванс Джонни • Кастань Тимоти • Тилеманс Юри 77' ( Дьюзбери-Холл Кирнан ( 77') • Сумаре Бубакари • Ндиди Уилфред • 74'Лукмен Адемола 80' ( Мэддисон Джеймс ( 80') • Варди Джейми • Барнс Харви 70' ( Амарти Даниэль ( 70')
Запасные: Перес Айосе • Ихеаначо Келечи • Дака Пэтсон • Томас Люк • Вестергор Янник • Уорд Дэнни II
07 ноября. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).