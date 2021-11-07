«Тоттенхэм» и «Эвертон» не забивали, «Арсенал» стучится в дверь Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» провёл первый матч в Премьер-лиге после увольнения Нуну Санту. В игре с конкурентами из «Эвертона» команды не смогли открыть счет - 0:0.

Не был результативным и матч «Арсенала» с «Уотфордом». «Канониры» упустили шанс в первом тайме, Пьер-Эмерик Обамеянг не забил пенальти, но после перерыва с игры отличился Эмил Смит-Роу - 1:0. «Арсенал» настиг идущий четвертый «Вест Хэм».

«Лестер» довольствовался ничьей на выезде против «Лидса» - 1:1.