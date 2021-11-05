Прошедшим летом лондонский «Арсенал» уже проявлял интерес к нападающему «Реал Сосьедада» и сборной Швеции Александру Исаку. Но, тогда «канониры» решили сосредоточиться на усилении других позиций, так как не сумели продать Александра Ляказетта.

Однако, как свидетельствует британский таблоид The Sun, вернуться к кандидатуре молодого форварда «Арсенал» может уже зимой. Более того, сам футболист не против попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают возможный трансфер в 40 миллионов евро. На счету Исака пять голов и один ассист в 12 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах текущего сезона.