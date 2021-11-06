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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ляказетт может зимой оказаться в «Манчестер Сити» слухи

06 Ноября 2021 • 19:58 Комментировать
Арсенал
...
Уотфорд
1.43 4.70 7.70
Через 20 ч. 46 мин.

По всей видимости, «Манчестер Сити» так и не сумеет в ближайшее время оформить громкий трансфер на позицию нападающего. «Горожане» испытывают проблемы в переговорах по Гарри Кейну из «Тоттенхэма» и по Душану Влаховичу из «Фиорентины», который изъявил желание остаться в Италии до лета.

Таким образом, руководство клуба намерено подписать футболиста не на долгосрочную перспективу. Как свидетельствует британское издание The Mirror, идеальным кандидатом боссы «Сити» считают форварда «Арсенала» Александра Ляказетта.

Француз уже давно пытается покинуть лондонскую команду, поэтому у «горожан» не будет проблем в процессе его подписания, передает источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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