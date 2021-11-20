Об увольнении Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» будет объявлено в течение 48 часов – норвежский специалист исчерпал свой кредит доверия, разгромно уступив «Уотфорду» на выезде.

Несмотря на то, что официальной информации по итогам экстренного собрания совета директоров клуба еще не было, Сульшер уже попрощался с персоналом и игроками команды. Такой информацией на своих страницах поделился британский таблоид The Sun.

Отмечается, что расторжение контракта в одностороннем порядке будет стоить «Юнайтед» около девяти миллионов евро. Преемником норвежца семья Глейзеров хочет видеть Зинедина Зидана.