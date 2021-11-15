Стало известно, почему в «Манчестер Юнайтед» отказались от идеи замены Сульшера на Конте

Как оказалось, руководство «Манчестер Юнайтед» действительно рассматривало вариант с увольнением главного тренера Уле Гуннара Сульшера еще месяц назад после унизительного поражения от «Ливерпуля». Сообщалось, что клубу даже удалось уладить возможные детали сотрудничества с Антонио Конте.

Однако, британское издание The Mirror разузнало информацию, согласно которой боссы манкунианцев сами отказались от идеи приглашения итальянского специалиста. Причина этому – как раз таки разногласия касательно стратегии развития.

Ключевую роль сыграл финансовый вопрос – Конте запросил у «МЮ» 250 миллионов евро на новых игроков в ближайшие два трансферных окна. Англичане же на это условие не согласились.