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Стало известно, почему в «Манчестер Юнайтед» отказались от идеи замены Сульшера на Конте

15 Ноября 2021 • 20:08 Комментировать (1)
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Как оказалось, руководство «Манчестер Юнайтед» действительно рассматривало вариант с увольнением главного тренера Уле Гуннара Сульшера еще месяц назад после унизительного поражения от «Ливерпуля». Сообщалось, что клубу даже удалось уладить возможные детали сотрудничества с Антонио Конте.

Однако, британское издание The Mirror разузнало информацию, согласно которой боссы манкунианцев сами отказались от идеи приглашения итальянского специалиста. Причина этому – как раз таки разногласия касательно стратегии развития.

Ключевую роль сыграл финансовый вопрос – Конте запросил у «МЮ» 250 миллионов евро на новых игроков в ближайшие два трансферных окна. Англичане же на это условие не согласились.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антонио Конте
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kostya
15 Ноября 2021 в 21:14
Нужен нормальный ЦЗ в пару к Варану и разогнать остальных бездарей с центра защиты. + опорник, а то и 2, если ставят цели не просто как-нибудь попасть в топ-4 и финал ЛЕ. Матич уже не тот, а с Фредом и Скоттом даже КЛ не выиграть. + ПЗ скорее всего нужен ещё. С атакующими вроде перебор, но при удачной продаже Марсиаля и последнем сезоне в МЮ для Кавани, нужно ещё искать добротного ЦФ.
С сегодняшними ценами 250 лямов - не такие уж огромные деньги, если руководство клуба хочет добиться чемпионских результатов. Опять же - продажа Марсиаля/Лингарда/Магуйера/Байи/Далота + уход Погба - значительно бы разгрузили з/п ведомость и подкинули деньжат. Также неизвестна ситуация с ВдБ и Хендерсоном.
Но это всё уже, скорее всего, при другом тренере.
Если получится назначить Роджерса тренером, то очень бы хотелось видеть в составе МЮ Мэддисона.
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