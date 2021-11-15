Стало известно, почему в «Манчестер Юнайтед» отказались от идеи замены Сульшера на Конте

Как оказалось, руководство «Манчестер Юнайтед» действительно рассматривало вариант с увольнением главного тренера Уле Гуннара Сульшера еще месяц назад после унизительного поражения от «Ливерпуля». Сообщалось, что клубу даже удалось уладить возможные детали сотрудничества с Антонио Конте.
Однако, британское издание The Mirror разузнало информацию, согласно которой боссы манкунианцев сами отказались от идеи приглашения итальянского специалиста. Причина этому – как раз таки разногласия касательно стратегии развития.
Ключевую роль сыграл финансовый вопрос – Конте запросил у «МЮ» 250 миллионов евро на новых игроков в ближайшие два трансферных окна. Англичане же на это условие не согласились.
С сегодняшними ценами 250 лямов - не такие уж огромные деньги, если руководство клуба хочет добиться чемпионских результатов. Опять же - продажа Марсиаля/Лингарда/Магуйера/Байи/Далота + уход Погба - значительно бы разгрузили з/п ведомость и подкинули деньжат. Также неизвестна ситуация с ВдБ и Хендерсоном.
Но это всё уже, скорее всего, при другом тренере.
Если получится назначить Роджерса тренером, то очень бы хотелось видеть в составе МЮ Мэддисона.