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Представители «МЮ» не приняли окончательное решение по Сульшеру на экстренном собрании

20 Ноября 2021 • 23:50 Комментировать
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Судя по всему, Уле Гуннар Сульшер еще несколько часов побудет в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед». Дело в том, что на экстренном собрании совета директоров клуба не было принято окончательное решение.

Источник Sky Sports сообщает, что об отставке норвежца не будет оглашено прямо сейчас, так как съезд представителей уже завершился. Вероятно, будущее специалиста определится после встречи, а владельцы будут думать над ситуацией основываясь на полученной информации на вышеупомянутом собрании.

Однако, футболисты и персонал «МЮ» уже готовятся к уходу Сульшера – он успел попрощаться, но при этом на пресс-конференции снова заговорил о готовности исправить положение.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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