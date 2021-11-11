Кавани рассказал о своей конкуренции с Роналду

В свете последних событий у нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани спросили, как уругваец относится к конкуренции с Криштиану Роналду, которая забрала у него статус игрока основного состава. Впрочем, футболист ограничился лишь лестными высказываниями о своем новом партнере по команде.

«Мне посчастливилось наблюдать за тем, какой путь Криштиану приходится преодолевать, чтобы соответствовать высоко поднятой им планки по ходу всей карьеры. Я смотрю за тем, как он упорно работает на тренировках и стараюсь следовать его примеру. По правде говоря, такое рвение вызывает у меня восхищение. Надеюсь, мы и дальше будем разделять футбольное поле уже непосредственно во время матчей», - намекнул Кавани журналистам ESPN на желание действовать в официальных играх в паре с португальцем.