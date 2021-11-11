Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 193 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кавани рассказал о своей конкуренции с Роналду

11 Ноября 2021 • 00:02 Комментировать
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

В свете последних событий у нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани спросили, как уругваец относится к конкуренции с Криштиану Роналду, которая забрала у него статус игрока основного состава. Впрочем, футболист ограничился лишь лестными высказываниями о своем новом партнере по команде.

«Мне посчастливилось наблюдать за тем, какой путь Криштиану приходится преодолевать, чтобы соответствовать высоко поднятой им планки по ходу всей карьеры. Я смотрю за тем, как он упорно работает на тренировках и стараюсь следовать его примеру. По правде говоря, такое рвение вызывает у меня восхищение. Надеюсь, мы и дальше будем разделять футбольное поле уже непосредственно во время матчей», - намекнул Кавани журналистам ESPN на желание действовать в официальных играх в паре с португальцем.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Ноября
00:49 · Англия. Премьер-лига
В контракте Роджерса с «Лестером» указаны отступные для клубов, которые выступают в Лиге чемпионов 1
00:02 · Англия. Премьер-лига
Кавани рассказал о своей конкуренции с Роналду
10 Ноября
23:22 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо признался, что ему хочется получить «Золотой мяч»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Хау определился с ещё одной трансферной целью «Ньюкасла» слухи
22:40 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «МЮ» считает, что при Сульшере команда достигла прогресса
22:29 · Англия. Премьер-лига
Руководство АПЛ запретило клубам проводить акцию в поддержку бездомных 2
22:13 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, на какой срок может быть заключён контракт Джеррарда с «Астон Виллой»
22:07 · Англия. Премьер-лига
Марез недоволен своим положением в «Сити» и хочет покинуть команду зимой слухи
20:32 · Англия. Премьер-лига
Спортдиректор «Ливерпуля» покинет свою должность, пробыв в клубе 5 лет
17:01 · Англия. Премьер-лига
​Селюк: «Абрамович мог взять Туре в «Челси», но он перешёл в «Манчестер Сити» - это был шок»
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Селюк – о карьере Туре: «Жалею, что мы поругались с Гвардиолой» 2
16:31 · Англия. Премьер-лига
​На Моуринью повлияло назначение Конте в «Тоттенхэме» 2 слухи
15:38 · Англия. Премьер-лига
​Яя Туре высказался о конфликте с Гвардиолой 2
15:25 · Англия. Премьер-лига
​Яя Туре рассказал об алкоголе в «Манчестер Сити» 2
14:58 · Англия. Премьер-лига
​Хави задумал вернуть Тринкана слухи
Все новости
Рекомендуем