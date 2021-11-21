После увольнения Сульшера «МЮ» надо не повторить ошибку и найти тренера

«Манчестер Юнайтед» уволил Оле-Гуннара Сульшера, поражение от «Уотфорда» стало решающим. При этом полноценной замены ему нет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации.

Уле Гуннару Сульшеру немного не хватило, чтобы проработать в «Манчестер Юнайтед» три года. Он возглавил команду в декабре 2018 года, но теперь покидает клуб. Наверное, в целом работу Сульшера можно признать неудачной. «МЮ» за его время довольно много инвестировал в футболистов и был вправе рассчитывать на какие-то трофеи. Однако норвежский специалист всё время останавливался где-то на подступах. «МЮ» часто доходил до нескольких кубковых полуфиналов, однажды даже добрался до решающего матча в Лиге Европы и всё время был в топ-4, но ни разу так и не вступал в борьбу за чемпионство.

Очевидно, что Сульшера спасало его славное манкунианское прошлое. Не будь его, норвежца давно бы уволили, но статус легенды клуба, поддержка сэра Алекса Фергюсона позволяли малейшему игровому проблеску подпитывать новые надежды. В Сульшера верили, на него надеялись, но это была ставка на какое-то чудо. Будем честны, отсутствие сильного тренерского умения было заметно давно.

Если отмотать ситуацию назад, то надо вспомнить, что вообще-то назначение Сульшера было случайностью, с одной стороны, и вынужденной мерой – с другой. Три года назад «МЮ» был таком же кризисе, как и сейчас. Команда катилась под откос с Жозе Моуринью, и португальца пришлось убрать. Найти в середине сезона тренера, готового кинуться в пучину, было сложно. Тогда и позвали Сульшера. Норвежца брали как временщика – до лета, когда и планировали взять нового специалиста.

Однако смена Моуринью на Сульшера дала магический эффект – восемь побед подряд, что стало рекордом «МЮ». Никто ранее так не начинал на тренерском мостике клуба. Позже все поняли, что это стало просто эффектом ухода Моуринью, но тогда хотелось верить в сказку: пришла легенда клуба, которая всё исправила. Уже в марте «МЮ» принял решение заключить с Сульшером полноценный контракт, хотя, возможно, следовало бы подождать. Тот сезон «красные дьяволы» всё равно завершили лишь на шестой позиции.

Если бы тогда руководство «МЮ» всё же пошло бы по заранее выбранному пути и нашло бы статусного тренера летом, то сейчас команда могла быть на другом уровне. С другой стороны, это досужие разговоры. Да и добейся новый наставник успеха, наверное, кто-то мог бы заговорить о «багаже Сульшера».

Так или иначе сейчас «МЮ» оказался в ситуации, в которой был три года назад. Посреди сезона клуб вынужден уволить тренера, а найти ему замену сложно. Руководство клуба хочет видеть Зинедина Зидана во главе, а француз не слишком стремится в Манчестер, тем более прямо сейчас. «МЮ» уже объявил, что к ближайшему матчу команду будет готовить Майкл Кэррик, при этом начат поиск временного наставника, чтобы он доработал до конца сезона.

Очевидно, что сейчас «МЮ» важно не допустить той же ошибки, что и три года назад. Даже если у Кэррика или какого-то иного временщика начнёт получаться, не стоит терять голову. Ситуация с Сульшером показала, что краткосрочный успех от прихода нового человека не должен ставиться во главу угла для построения команды на будущее.

Если «МЮ» на этот раз выдержит стратегию, то сможет спокойно подойти к выбору нового тренера. К лету же могут освободиться разные кандидаты, чтобы не зацикливаться на Зидане.

Андрей Центров