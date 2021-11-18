Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 142 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» отправил Погба в Дубай

18 Ноября 2021 • 00:54 Комментировать
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

«Манчестер Юнайтед» отправил в Дубай полузащитника Поля Погба, чтобы процесс его восстановления после травмы бедра в условиях тёплого климата протекал быстрее. Вместе с Погба в ОАЭ отправился тренер, который будет следить за показателями футболиста, сообщает Daily Mail.

Напомним, Поль Погба травмировался на прошлой неделе в расположении сборной Франции. Ожидается, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» пропустит как минимум шесть недель. Скорее всего, Погба выйдет на поле уже в 2022 году.

В сезоне 2021/2022 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей. В них французский хавбек оформил 7 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
00:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» отправил Погба в Дубай
00:39 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каких обстоятельствах «Манчестер Сити» отпустит Стерлинга
00:32 · Англия. Премьер-лига
​Ярмоленко может покинуть АПЛ и отправиться в Турцию слухи
00:24 · Англия. Премьер-лига
​Брозович и де Врей – на радаре «Ньюкасла» слухи
17 Ноября
23:44 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» уже знают преемника Клоппа – это не Джераррд
23:31 · Англия. Премьер-лига
У Левандовски есть возможность перебраться в АПЛ слухи
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовится «украсть» у «Барселоны» восходящую звезду сборной Испании слухи
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен перехватить Рэмзи у «Арсенала» слухи
22:04 · Англия. Премьер-лига
Эффект Роналду: зарплатная ведомость «Манчестер Юнайтед» выросла на 23%
21:49 · Англия. Премьер-лига
«Проблемы для Конте»: Защитник «Тоттенхэма» Ромеро получил травму в расположении сборной Аргентины
21:34 · Англия. Премьер-лига
​Ферлан и Эдуар Менди недовольны публикацией своих фото в скандальных новостях о Бенжамене Менди
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» начал переговоры с «МЮ» по Марсьялю 1 слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг покинул расположение сборной не из-за травмы – он сыграет с «Ливерпулем»
20:25 · Англия. Чемпионшип
​С «Рединга» сняли 6 очков
19:01 · Англия. Премьер-лига
​Жена может помешать Зидану возглавить «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
Все новости
Рекомендуем