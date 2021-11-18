​«Манчестер Юнайтед» отправил Погба в Дубай

«Манчестер Юнайтед» отправил в Дубай полузащитника Поля Погба, чтобы процесс его восстановления после травмы бедра в условиях тёплого климата протекал быстрее. Вместе с Погба в ОАЭ отправился тренер, который будет следить за показателями футболиста, сообщает Daily Mail.

Напомним, Поль Погба травмировался на прошлой неделе в расположении сборной Франции. Ожидается, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» пропустит как минимум шесть недель. Скорее всего, Погба выйдет на поле уже в 2022 году.

В сезоне 2021/2022 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей. В них французский хавбек оформил 7 голевых передач.