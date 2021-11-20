Сульшер: «Давление должно стать для «МЮ» удовольствием»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал состояние своей команды после перерыва на матчи сборных, а также рассказал о планах по возвращению манкунианцев на победный путь.
«Конечно, мы понимаем, что из-за нашей плохой формы оказывается огромное давление. Но, оно должно стать для нас удовольствием, некой отправной точкой, которая заставит усовершенствоваться. Главное – вернуть себе ту уверенность, что была до поединка с «Лестером». Думаю, что перерыв пошел нам на пользу, каждый переосмыслил происходящее», - цитирует норвежского специалиста пресс-служба клуба.
Напомним, что уже через час стартует противостояние «Юнайтед» против «Уотфорда». Текстовая онлайн-трансляция доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru
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Лестер
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Челси
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Ньюкасл
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Брентфорд
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Идет 9 минута
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Уотфорд
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Манчестер Юнайтед
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Бёрнли
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Кристал Пэлас
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Астон Вилла
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Брайтон
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Норвич
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Саутгемптон
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