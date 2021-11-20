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Сульшер: «Давление должно стать для «МЮ» удовольствием»

20 Ноября 2021 • 17:07 Комментировать
Уотфорд
1:0
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
1-й тайм
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал состояние своей команды после перерыва на матчи сборных, а также рассказал о планах по возвращению манкунианцев на победный путь.

«Конечно, мы понимаем, что из-за нашей плохой формы оказывается огромное давление. Но, оно должно стать для нас удовольствием, некой отправной точкой, которая заставит усовершенствоваться. Главное – вернуть себе ту уверенность, что была до поединка с «Лестером». Думаю, что перерыв пошел нам на пользу, каждый переосмыслил происходящее», - цитирует норвежского специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что уже через час стартует противостояние «Юнайтед» против «Уотфорда». Текстовая онлайн-трансляция доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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окончен Лестер 0:3 Челси
Идет 9 минута Ньюкасл 0:0 Брентфорд
Идет 9 минута Уотфорд 1:0 Манчестер Юнайтед
Идет 9 минута Бёрнли 0:1 Кристал Пэлас
Идет 9 минута Астон Вилла 0:0 Брайтон
Идет 9 минута Норвич 1:1 Саутгемптон
Идет 9 минута Вулверхэмптон 0:0 Вест Хэм
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