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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раньери: «Дайте мне Роналду, у меня он будет играть всегда и не станет проблемой»

18 Ноября 2021 • 19:05 Комментировать
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Уже в ближайшие выходные «Уотфорду» предстоит сразиться с «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ. Главный тренер команды Клаудио Раньери на предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос журналистов, не считает ли он, что переход Криштиану Роналду негативно сказался на игре манкунианцев.

«Дайте тогда мне Роналду. У меня он точно не станет проблемой и при этом будет играть все матчи без исключения. Это один из лучших игроков мира, который своим примером помогает молодым парням и влияет на развитие футбола», - прокомментировал итальянский специалист.

К слову, «Юнайтед» в последнее время испытывает не лучшие времена, а сам Криштиану не блещет результативностью на внутренней арене, забив лишь один гол в последних пяти турах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Криштиану Роналду Уотфорд Манчестер Юнайтед
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