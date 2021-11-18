Раньери: «Дайте мне Роналду, у меня он будет играть всегда и не станет проблемой»

Уже в ближайшие выходные «Уотфорду» предстоит сразиться с «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ. Главный тренер команды Клаудио Раньери на предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос журналистов, не считает ли он, что переход Криштиану Роналду негативно сказался на игре манкунианцев.

«Дайте тогда мне Роналду. У меня он точно не станет проблемой и при этом будет играть все матчи без исключения. Это один из лучших игроков мира, который своим примером помогает молодым парням и влияет на развитие футбола», - прокомментировал итальянский специалист.

К слову, «Юнайтед» в последнее время испытывает не лучшие времена, а сам Криштиану не блещет результативностью на внутренней арене, забив лишь один гол в последних пяти турах АПЛ.