Несмотря на недавние интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, в которых он изъявил желание остаться в команде до конца сезона, уругваец может по инициативе руководства клуба отправиться в другой чемпионат уже зимой.

Как свидетельствует британское издание The Mirror, «МЮ» и «Севилья» обсуждают возможное включение игрока в сделку по защитнику Жюлю Кунде. Испанцы крайне заинтересованы в Кавани, а «Юнайтед» не против убить этим ходом сразу двух зайцев – распрощаться с футболистом, у которого истекает срок действия контракта в следующем году, а также сбить цену на представителя сборной Франции.