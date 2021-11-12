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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кавани может стать частью сделки между «МЮ» и «Севильей» по Кунде слухи

12 Ноября 2021 • 08:42 Комментировать
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Несмотря на недавние интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, в которых он изъявил желание остаться в команде до конца сезона, уругваец может по инициативе руководства клуба отправиться в другой чемпионат уже зимой.

Как свидетельствует британское издание The Mirror, «МЮ» и «Севилья» обсуждают возможное включение игрока в сделку по защитнику Жюлю Кунде. Испанцы крайне заинтересованы в Кавани, а «Юнайтед» не против убить этим ходом сразу двух зайцев – распрощаться с футболистом, у которого истекает срок действия контракта в следующем году, а также сбить цену на представителя сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Жюль Кунде
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