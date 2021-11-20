Владельцы «МЮ» поручили официальным лицам клуба убедить Зидана возглавить команду

После очередного унизительного для «Манчестер Юнайтед» результата судьбу команды в свои руки взяли владельцы, семья Глейзеров.

Как сообщает авторитетное британское издание Times Sport, боссы «МЮ» поручили официальным лицам клуба активизироваться в переговорах с Зинедином Зиданом и любой ценой уговорить французского специалиста уже сейчас принять предложение манкунианцев.

По всей видимости, отставка Уле Гуннара Сульшера уже остается вопросом времени – окончательное решение будет принято на экстренном собрании.

Напомним, что ранее Зидан дважды отказывал «Юнайтед», ссылаясь на нежелание приступать к работе посреди сезона.