В субботу вечером на футбольном поле отношения выясняли «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед». Голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа старался делать всё, чтобы команда не проиграла. Он даже взял два пенальти в дебюте, справившись с двумя ударами Исмаилы Сарра (первый пенальти арбитр указал перебить, отменив гол с добивания из-за того, что игрок «шершней» вбежал в штрафную до удара).

Незабитый пенальти не сломил «Уотфорд» - в первом тайме команда Клаудио Раньери обеспечила себе перевес в два гола. Голы забили Джошуа Кинг и Исмаила Сарр. В дебюте второго тайма Донни ван де Бек сократил разрыв в счёте, однако вскоре «красные дьяволы» остались в меньшинстве, что ударило по их шансам совершить камбэк. Красную карточку получил Гарри Маугайр, схлопотавший второе за вечер предупреждение.

В компенсированное ко второму тайму время «Уотфорд» забил ещё дважды – голы забили Жоао Педро и Эммануэль Деннис. Итоговый счёт – 4:1. Команда Клаудио Раньери приблизила Уле Гуннара Сульшера к отставке.