В субботу вечером на футбольном поле отношения выясняли «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед». Голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа старался делать всё, чтобы команда не проиграла. Он даже взял два пенальти в дебюте, справившись с двумя ударами Исмаилы Сарра (первый пенальти арбитр указал перебить, отменив гол с добивания из-за того, что игрок «шершней» вбежал в штрафную до удара).
Незабитый пенальти не сломил «Уотфорд» - в первом тайме команда Клаудио Раньери обеспечила себе перевес в два гола. Голы забили Джошуа Кинг и Исмаила Сарр. В дебюте второго тайма Донни ван де Бек сократил разрыв в счёте, однако вскоре «красные дьяволы» остались в меньшинстве, что ударило по их шансам совершить камбэк. Красную карточку получил Гарри Маугайр, схлопотавший второе за вечер предупреждение.
В компенсированное ко второму тайму время «Уотфорд» забил ещё дважды – голы забили Жоао Педро и Эммануэль Деннис. Итоговый счёт – 4:1. Команда Клаудио Раньери приблизила Уле Гуннара Сульшера к отставке.
|(1:0) Кинг Джошуа 28'
|(2:0) Сарр Исмаила 44'
|50' Ван де Бек Донни (2:1)
|(3:1) Педро Жоао 90'
|(4:1) Деннис Эммануэль 90'
Oleout!!!
С детства за МЮ