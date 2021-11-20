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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Уотфорд» приблизил Сульшера к отставке

20 Ноября 2021 • 19:55 Комментировать (8)
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В субботу вечером на футбольном поле отношения выясняли «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед». Голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа старался делать всё, чтобы команда не проиграла. Он даже взял два пенальти в дебюте, справившись с двумя ударами Исмаилы Сарра (первый пенальти арбитр указал перебить, отменив гол с добивания из-за того, что игрок «шершней» вбежал в штрафную до удара).

Незабитый пенальти не сломил «Уотфорд» - в первом тайме команда Клаудио Раньери обеспечила себе перевес в два гола. Голы забили Джошуа Кинг и Исмаила Сарр. В дебюте второго тайма Донни ван де Бек сократил разрыв в счёте, однако вскоре «красные дьяволы» остались в меньшинстве, что ударило по их шансам совершить камбэк. Красную карточку получил Гарри Маугайр, схлопотавший второе за вечер предупреждение.

В компенсированное ко второму тайму время «Уотфорд» забил ещё дважды – голы забили Жоао Педро и Эммануэль Деннис. Итоговый счёт – 4:1. Команда Клаудио Раньери приблизила Уле Гуннара Сульшера к отставке.

Протокол игры  
Уотфорд 4:1 Манчестер Юнайтед
(1:0) Кинг Джошуа 28'    
(2:0) Сарр Исмаила 44'    
    50' Ван де Бек Донни (2:1)
(3:1) Педро Жоао 90'    
(4:1) Деннис Эммануэль 90'    
Фостер Бен Фемения Кико Каткарт Крейг Н'Кулу Николя   64' (Трост-Эконг Виллиам (   64') Масина Адам Сиссоко Мусса Сарр Исмаила   68' (Эрнандес Хуан (   68') Луза Имран   45'   77' (Педро Жоао (   77') Клеверли Том Деннис Эммануэль   90' Кинг Джошуа
Запасные: Гослинг Дэн Нгакиа Джереми Флетчер Эшли Роуз Дэнни Бахманн Даниэль Туфан Озан
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри   62'   69' Шоу Люк   85' (Далот Диогу (   85') Мактоминай Скотт   19'   46' (Ван де Бек Донни (   46') Матич Неманья Санчо Джедон   90' (Лингард Джесси (   90') Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус   46' (Марсьяль Антони (   46') Роналду Криштиану
Запасные: Мата Хуан Байи Эрик Теллес Алекс Хитон Том Фред Сантос
20 ноября. Стадион "Викарадж Роад" (Уотфорд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
20 Ноября 2021 в 20:24
Сульшер молодец, как и обещал всё исправил. Теперь пора на длительный отдых и Магуайра с собой прихватить, Матичу наверное тоже пора на отдых. Защита, как обычно отсутствовала. Понравился только Ван де Бек, но Сульшеру он почему-то не нравится. Санчо заиграл только во втором тайме, а зачем выходил Марсьяль непонятно.
ARTUR
20 Ноября 2021 в 20:19
Полное унижение в первом тайме ,благодаря де Хеа они как то еще держали ,но позор таки пришел . Сеньора Раньери уважал всегда и во всех командах, как за футбол так и за его интелегентность и воспитаность ,очень достойный человек.
Alex1972
20 Ноября 2021 в 20:10
Походу ты, гелевый, не рукава засучил, а юбку задрал... Бадр будет рад.... Уа- ха-ха-ха...
Snk6565
20 Ноября 2021 в 20:05
Вот что они запоют на этот раз...что магнитные бури...фаза луны...а Сулик не уиноуат???...сегодня не бежал ни один игрок...ужос и кошмар...хоть Давидка не подвел, но разве от это легче??
Oleout!!!
Ne gustа
20 Ноября 2021 в 20:08
Ай,да ладно, эйненей. Светлоголовый голландец показал себя.
С детства за МЮ
Misha_diablo_football
20 Ноября 2021 в 20:03
Сульшер красава изо всех сил пытается показать всем что он не достоин быть тренером МЮ, но его откровенно игнорируют. Уотфорд молодцы нет слов выиграли первый тайм по всем статьям, а второй начали продувать до момента с удалением, потом в конце Корявый (я бы так их назвал не использовали пару тройку убойных голевых моментов) Юнайтед устал и в конце подсел окончательно...
CELTIC FROST
20 Ноября 2021 в 20:00
Глаза б на это не смотрели... и шо - им до сих пор таки-не стыдно?. Не пора ли что-то (и кого-то)менять. Если б не ДДХ - был бы совсем лютый разгром. Так нельзя. господа-позорники.
Venge
20 Ноября 2021 в 20:00
Роналду, наверное, жалеет, что из Юве сбежал =)
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окончен Лестер 0:3 Челси
окончен Ньюкасл 3:3 Брентфорд
окончен Уотфорд 4:1 Манчестер Юнайтед
окончен Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас
окончен Астон Вилла 2:0 Брайтон
окончен Норвич 2:1 Саутгемптон
окончен Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
Идет 2 минута Ливерпуль 0:0 Арсенал
21.11  17:00 Манчестер Сити ... Эвертон 1.22 6.8 13
21.11  19:30 Тоттенхэм ... Лидс 1.83 4 4.1
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