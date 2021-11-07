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Магуайр: «Футболисты «МЮ» делают всё от нас зависящее, чтобы исправить ситуацию, и мы это сделаем»

07 Ноября 2021 • 14:36 Комментировать (1)
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр обратился к болельщикам после очередной неудачи своей команды. В субботу «красные дьяволы» проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:2.

- Наша команда переживает непростые времена. Мы это осознаем и принимаем то, что происходящее никого не радует. Мы чувствуем ваше раздражение и разочарование. Футболисты «МЮ» делают все от нас зависящее, чтобы исправить ситуацию, и мы это сделаем. Благодарим за поддержку, - написал Магуайр в «Твиттере».

«МЮ» сыграл 11 матчей и набрал 17 очков (+5=2-4). КомандаУле Гуннара Сульшера находится на пятом месте в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Baklanov Nick
07 Ноября 2021 в 16:32
Единственное, что вы делаете исправно, так это получаете каждую неделю свою баснословную зарплату. Не понятно только за какие заслуги.
Тьфу, бревно 80-миллионное
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