Магуайр: «Футболисты «МЮ» делают всё от нас зависящее, чтобы исправить ситуацию, и мы это сделаем»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр обратился к болельщикам после очередной неудачи своей команды. В субботу «красные дьяволы» проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:2.

- Наша команда переживает непростые времена. Мы это осознаем и принимаем то, что происходящее никого не радует. Мы чувствуем ваше раздражение и разочарование. Футболисты «МЮ» делают все от нас зависящее, чтобы исправить ситуацию, и мы это сделаем. Благодарим за поддержку, - написал Магуайр в «Твиттере».

«МЮ» сыграл 11 матчей и набрал 17 очков (+5=2-4). КомандаУле Гуннара Сульшера находится на пятом месте в чемпионате Англии.