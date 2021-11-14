Нани: «Для Роналду не было лучшего места, чтобы вернуться»

Экс-вингер «Манчестер Юнайтед» Нани, играющий за «Орландо Сити», продолжает следить за успехами «красных дьяволов».

- Всегда смотрю эти матчи, конечно, если у меня в это время нет своей игры, - заявил португалец the Athletic. - А сейчас особенно, потому что там есть Криштиану. Конечно, когда видел новости о нем и знал о его ситуации в «Ювентусе», можно было понять, что для него не было лучшего места, чтобы вернуться. Я понимал, что он может уйти, и знал, что новости правдивые, поэтому его возвращение меня не удивило.

Нани играл в «МЮ» с 2007 по 2014 год. В текущем сезоне 34-летний португалец забил 10 голов в 29 матчах за «Орландо».