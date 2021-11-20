«Ещё один спаситель Сульшера»: Де Хеа парировал два пенальти в матче с «Уотфордом» в течение двух минут

Неудачная серия «Манчестер Юнайтед» продолжается – подопечные Уле Гуннара Сульшера крайне плохо начали поединок против «Уотфорда» на выезде. Бруну Фернандеш уже на 11-й минуте «наварил» около собственных владений, что привело к назначенному в ворота манкунианцев пенальти.

Впрочем, Давид де Хеа снова спас свою команду от проблем. Испанец отбил первый пенальти от Исмаилы Сарра, но арбитр призвал перебить 11-метровый после того, как несколько футболистов слишком рано вбежали в штрафную площадь. С повторным ударом вратарь тоже справился, не дав сопернику открыть счет в матче.

На сайте Liveresult.ru с помощью текстовой онлайн-трансляции можно проследить за тем, удастся ли «Юнайтед» перевернуть ход встречи и добыть необходимую победу в рамках чемпионата Англии.