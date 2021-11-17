Звездный нападающий Криштиану Роналду сообщил, что вернулся в «Манчестер Юнайтед» после матчей отбора чемпионата мира-2022. Сборная Португалии не смогла пройти напрямую на мундиаль, потерпев на своем поле поражение от Сербии со счетом 1:2. Весной пиренейцы примут участие в стыковых играх.

«Португалия – это мой дом. Испытываю наслаждение, когда приезжаю туда. Однако пришло время вернуться в «МЮ» и сконцентрировать внимание на целях клуба. До встречи, Португалия», - гласит сообщение КриРо в инстаграм-аккаунте.

После 11 туров «красные дьяволы» идут на шестом месте в таблице АПЛ. Следующий матч Роналду и компания проведут с «Уотфордом» 20 ноября.