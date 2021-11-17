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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду сообщил, что вернулся в «Манчестер Юнайтед»

17 Ноября 2021 • 11:19 Комментировать
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Звездный нападающий Криштиану Роналду сообщил, что вернулся в «Манчестер Юнайтед» после матчей отбора чемпионата мира-2022. Сборная Португалии не смогла пройти напрямую на мундиаль, потерпев на своем поле поражение от Сербии со счетом 1:2. Весной пиренейцы примут участие в стыковых играх.

«Португалия – это мой дом. Испытываю наслаждение, когда приезжаю туда. Однако пришло время вернуться в «МЮ» и сконцентрировать внимание на целях клуба. До встречи, Португалия», - гласит сообщение КриРо в инстаграм-аккаунте.

После 11 туров «красные дьяволы» идут на шестом месте в таблице АПЛ. Следующий матч Роналду и компания проведут с «Уотфордом» 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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