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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «МЮ» призвал отобрать капитанскую повязку у Магуаера

09 Ноября 2021 • 21:42 Комментировать (1)
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер, который вместе с манкунианцами дважды становился чемпионом Англии в 90-х годах, резко высказался об игре нынешнего капитана команды Гарри Магуйера.

Парке уверен, что футболист не соответствует уровню клуба. Поэтому, он двойне удивлен, что англичанину достался статус капитана.

«Он недостоин носить капитанскую повязку. Это не тот человек, который должен руководить партнерами. На данный момент он не подходит не под одно требование. Ему явно нужно улучшить свою игру и менталитет», - приводит слова экс-игрока «Юнайтед» британский таблоид The Sun.

Стоит уточнить, что на Магуаера вылился шквал критики после ряда неудачных поединков, в которых он допускал роковые для «МЮ» ошибки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Пол Паркер Гарри Магуайр
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ivan_petrenko95
09 Ноября 2021 в 22:22
полностью согласен. что он недостоин быть капитаном МЮ было ясно изначально, даже после победных серий. слабый игрок и никакой лидер.
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