Экс-игрок «МЮ» призвал отобрать капитанскую повязку у Магуаера

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер, который вместе с манкунианцами дважды становился чемпионом Англии в 90-х годах, резко высказался об игре нынешнего капитана команды Гарри Магуйера.

Парке уверен, что футболист не соответствует уровню клуба. Поэтому, он двойне удивлен, что англичанину достался статус капитана.

«Он недостоин носить капитанскую повязку. Это не тот человек, который должен руководить партнерами. На данный момент он не подходит не под одно требование. Ему явно нужно улучшить свою игру и менталитет», - приводит слова экс-игрока «Юнайтед» британский таблоид The Sun.

Стоит уточнить, что на Магуаера вылился шквал критики после ряда неудачных поединков, в которых он допускал роковые для «МЮ» ошибки.