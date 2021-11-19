Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба еще никогда раньше не был так близок к переходу в «Реал», как сейчас.

Об этом свидетельствуют журналисты авторитетного испанского издания Marca. Источник уверяет, что француз не может договориться с манкунианцами по поводу нового контракта, чем намерены воспользоваться мадридцы.

Согласно предоставленным данным, президент «сливочных» Флорентино Перес хочет немного сменить вектор развития клуба, сделав акцент на приглашении свободных агентов. Он считает, что репутация «Реала» поможет переманивать к себе самых лучших игроков бесплатно – это положительно отразится на финансовом состоянии в период нестабильности рынка из-за последствий пандемии.

Также отмечается, что в услугах Погба лично заинтересован главный тренер команды Карло Анчелотти.