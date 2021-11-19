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Погба всё ближе к переходу в «Реал» - Перес хочет начат делать акцент на подписании свободных агентов слухи

19 Ноября 2021 • 08:43 Комментировать (1)
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба еще никогда раньше не был так близок к переходу в «Реал», как сейчас.

Об этом свидетельствуют журналисты авторитетного испанского издания Marca. Источник уверяет, что француз не может договориться с манкунианцами по поводу нового контракта, чем намерены воспользоваться мадридцы.

Согласно предоставленным данным, президент «сливочных» Флорентино Перес хочет немного сменить вектор развития клуба, сделав акцент на приглашении свободных агентов. Он считает, что репутация «Реала» поможет переманивать к себе самых лучших игроков бесплатно – это положительно отразится на финансовом состоянии в период нестабильности рынка из-за последствий пандемии.

Также отмечается, что в услугах Погба лично заинтересован главный тренер команды Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
серго сергей
19 Ноября 2021 в 09:44
не пойдет в дворовую лигу
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