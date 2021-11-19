Вице-президент «Манчестер Юнайтед» прокомментировал возможную смену главного тренера

На фоне последних слухов о возможном увольнении Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» вице-президенту клуба Эду Вудворду пришлось давать комментарий по поводу этой ситуации. Поговорив с журналистами о делах манкунианцев, чиновник также поделился планами команды и руководства на будущее.

«Мы хорошо справляемся в период пандемии, наше финансовое положение можно охарактеризовать как стойкое. Но, главная наша цель – спортивный успех. Тренер, футболисты и весь персонал «Юнайтед» нацелены добыть необходимый нам результат», - намекнул Вудворд на еще один предоставленный шанс Сульшеру в интервью британскому изданию The Telegraph.