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Вице-президент «Манчестер Юнайтед» прокомментировал возможную смену главного тренера

19 Ноября 2021 • 09:57 Комментировать
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

На фоне последних слухов о возможном увольнении Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» вице-президенту клуба Эду Вудворду пришлось давать комментарий по поводу этой ситуации. Поговорив с журналистами о делах манкунианцев, чиновник также поделился планами команды и руководства на будущее.

«Мы хорошо справляемся в период пандемии, наше финансовое положение можно охарактеризовать как стойкое. Но, главная наша цель – спортивный успех. Тренер, футболисты и весь персонал «Юнайтед» нацелены добыть необходимый нам результат», - намекнул Вудворд на еще один предоставленный шанс Сульшеру в интервью британскому изданию The Telegraph.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Эд Вудворд
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