Экс-игрок «МЮ» считает, что при Сульшере команда достигла прогресса

Сейчас в Англии главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера не критикует разве что ленивый. Однако, выделиться из толпы своим мнением решил бывший игрок манкунианцев Клеберсон, поддержав норвежского специалиста.

Он заявил, что не считает правильным требовать увольнения наставника. По его словам, Сульшер долго и упорно работал, благодаря чему вывел команду на новый уровень.

«Это всего лишь случайность, посмотрите, как «МЮ» играл против «Тоттенхэма». Если удастся всегда демонстрировать такой настрой, то они удивят многих. Просто нужно немного поработать над действиями игроков, когда те находятся без мяча. Уверен, Сульшеру по силам исправить ситуацию, он неоднократно это доказывал. При нем команда прогрессировала все эти годы», - цитирует бразильца журналист Пэдди Пауэр.