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Сульшер не собирается уходить из «МЮ» - он провёл встречу с игроками, чтобы обсудить выступления команды

19 Ноября 2021 • 08:15 Комментировать (2)
Уотфорд
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Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Несмотря на то, что руководство «Манчестер Юнайтед» уже всерьез настроено уволить Уле Гуннара Сульшера в случае договоренности с другим специалистом, сам норвежец не собирается сдаваться раньше времени.

Как информирует британское издание Daily Mail, наставник намерен исправить ситуацию и сохранить свое место в клубе. Чтобы добиться этого, он провел разговоры с рядом футболистов своей команды, обсудив смену тактики и возможные варианты улучшения игры.

Согласно источнику, диалог случился с Криштиану Роналду, Бруну Фернандешом, Гарри Магуайром, Неманьей Матичем, Люком Шоу и Виктором Линделофом. Сульшер захотел услышать мнение игроков, чтобы лучше разобраться в проблемах манкунианцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
19 Ноября 2021 в 10:07
то есть,Рыбак,ты хочешь этим показать,что три года ты тупо гнул свою линию,не советовавшись с игроками топ-мирового уровня,с игроками,как минимум не хуже,а многие и лучше,чем ты в свои футбольные будни????Ну ты Олька и дебиииил(((Поддерживаю полностью SdetstvazaParmu-ОГС аут!!!
SdetstvazaParmu
19 Ноября 2021 в 09:02
Вот же вошь лобковая, прицепился и не отцепляется))) Навряд ли кто-то ещё верит, что Сульшер может что-то исправить. Он давно уже достиг своего потолка и выше не прыгнет. Сделать выводы и что-то исправить надо было ещё после проигрыша Янг Бойз, но это не под силу норвежцу, что и показали последующие игры. Аут по-любому.
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