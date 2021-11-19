Сульшер не собирается уходить из «МЮ» - он провёл встречу с игроками, чтобы обсудить выступления команды

Несмотря на то, что руководство «Манчестер Юнайтед» уже всерьез настроено уволить Уле Гуннара Сульшера в случае договоренности с другим специалистом, сам норвежец не собирается сдаваться раньше времени.

Как информирует британское издание Daily Mail, наставник намерен исправить ситуацию и сохранить свое место в клубе. Чтобы добиться этого, он провел разговоры с рядом футболистов своей команды, обсудив смену тактики и возможные варианты улучшения игры.

Согласно источнику, диалог случился с Криштиану Роналду, Бруну Фернандешом, Гарри Магуайром, Неманьей Матичем, Люком Шоу и Виктором Линделофом. Сульшер захотел услышать мнение игроков, чтобы лучше разобраться в проблемах манкунианцев.