«Манчестер Юнайтед» официально объявил о расставании с Уле Гуннаром Сульшером, тренировавшим команду почти три года.

В своём заявлении клуб называет решение об уходе Сульшера с должности главного тренера трудным, отмечая, что Уле всегда будет легендой клуба.

«Хотя последние недели были разочаровывающими, они не должны заслонять всю работу, которую Сульшер проделал за последние три года. Он создал основы для долгосрочного успеха», - говорится в заявлении «красных дьяволов».

В ближайших играх «Манчестер Юнайтед» будет руководить Майкл Кэррик, который входил в штаб Уле Гуннара Сульшера.