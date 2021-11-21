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​Сульшер больше не тренер «Манчестер Юнайтед» официально

21 Ноября 2021 • 13:38 Комментировать (6)
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о расставании с Уле Гуннаром Сульшером, тренировавшим команду почти три года.

В своём заявлении клуб называет решение об уходе Сульшера с должности главного тренера трудным, отмечая, что Уле всегда будет легендой клуба.

«Хотя последние недели были разочаровывающими, они не должны заслонять всю работу, которую Сульшер проделал за последние три года. Он создал основы для долгосрочного успеха», - говорится в заявлении «красных дьяволов».

В ближайших играх «Манчестер Юнайтед» будет руководить Майкл Кэррик, который входил в штаб Уле Гуннара Сульшера.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Ne gustа
21 Ноября 2021 в 14:19
Айненей,будет праздник в цыганских таборах на окраинах Манчестера
PoliticExpert
21 Ноября 2021 в 14:11
Очень конечно всё было похоже на слив, надеюсь что это не так. Хороший футболист, хороший человек, слабоватый тренер - даже жалко по-своему Оле.
ScreamShady
21 Ноября 2021 в 13:47
Ну что сказать слили Сульшера... И грустно и радостно....ждём зизу)
Snk6565
21 Ноября 2021 в 13:44
Дождались...хотя будущее не вполне прозрачно...вряд ли кто то из топов согласится на "прямо щас"...сезон можно смело списывать...но надя идет последней
Андрей Трунов
21 Ноября 2021 в 13:43
Не дали поработать нормально... Роналду только пришёл же.
Роман Мамедов
21 Ноября 2021 в 13:41
справедливо
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