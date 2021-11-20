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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба может пропустить более трёх месяцев из-за травмы

20 Ноября 2021 • 19:31 Комментировать (1)
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Как оказалось, травма полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, которую футболист получил на одной из тренировок в расположении сборной Франции, оказалась гораздо более серьезной, чем предполагалось.

По предварительным данным, хавбек должен был пропустить около шести недель. Но, дополнительные медицинские обследования показали, что Погба может выбыть из строя минимум на три месяца. Такой информацией поделился наставник «Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в эфире Sky Sports.

К слову, на данный момент залечивать мышцы бедра француз отправился в Дубай. Таким образом, Погба вернется на футбольное поле не раньше конца февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Snk6565
20 Ноября 2021 в 20:09
А я ванговал, что этот недоделок будет саботировать и тянуть время, чтобы сбежать за бесплатно...саботажник разноцветный
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