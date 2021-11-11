«МЮ» может сохранить у себя Погба, но футболист требует зарплату выше, чем у Роналду

Судя по всему, Поль Погба все же решил остаться в «Манчестер Юнайтед» и переподписать с клубом контракт. Однако, полузащитник намерен получить значительную прибавку к зарплате.

Как информирует издание L’Equipe, игрок рассчитывает на недельный оклад в размере около 600 тысяч евро. В сравнении, Криштиану Роналду получает в Манчестере 585 тысяч евро.

Если «МЮ» одобрит требования Погба, то он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды. В противном случае, агент француза в январе начнет вести переговоры с «ПСЖ» и мадридским «Реалом», чтобы достичь с ними устной договоренности.

Добавим, что текущий сезон пока складывается для хавбека не лучшим образом, из-за чего на него вылился шквал критики со стороны фанатов манкунианцев.