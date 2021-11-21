В воскресенье днём «Манчестер Юнайтед» выпустил заявление, подтвердив отставку Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды. Фатальным для норвежского специалиста стало субботнее поражение от «Уотфорда» с результатом 1:4.

В заявлении «Манчестер Юнайтед» сообщил, что в ближайших играх командой будет руководить Майкл Кэррик. При этом отмечается, что клуб «планирует назначить временного тренера до конца сезона».

Майкл Кэррик будет готовить «Манчестер Юнайтед» к гостевому матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала». Игра пройдёт в ближайший вторник, 23 ноября.