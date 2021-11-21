Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 383 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» назначил тренера на ближайшие матчи официально

21 Ноября 2021 • 13:44 Комментировать (1)
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В воскресенье днём «Манчестер Юнайтед» выпустил заявление, подтвердив отставку Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды. Фатальным для норвежского специалиста стало субботнее поражение от «Уотфорда» с результатом 1:4.

В заявлении «Манчестер Юнайтед» сообщил, что в ближайших играх командой будет руководить Майкл Кэррик. При этом отмечается, что клуб «планирует назначить временного тренера до конца сезона».

Майкл Кэррик будет готовить «Манчестер Юнайтед» к гостевому матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала». Игра пройдёт в ближайший вторник, 23 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
PoliticExpert
21 Ноября 2021 в 14:13
Щяз бабах - и Кэррик повторяет успех Зидана в его первый приход в Реал)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.11  17:00 Манчестер Сити ... Эвертон 1.22 6.8 13
21.11  19:30 Тоттенхэм ... Лидс 1.83 4 4.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Ноября
13:44 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» назначил тренера на ближайшие матчи 1 официально
11:58 · Англия. Премьер-лига
​Названа сумма компенсации, которую получит Сульшер после увольнения 1 слухи
10:52 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг сказал Гвардиоле, что хочет в «Барселону» 5 слухи
10:40 · Англия. Премьер-лига
​Глейзер дал добро на увольнение Сульшера 1 слухи
10:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет переманить Дембеле
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может заменить Агуэро нападающим «Арсенала»
09:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может возглавить Блан 6 слухи
09:14 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер будет уволен слухи
00:16 · Англия. Премьер-лига
​Футболисты «Манчестер Юнайтед» ожидают отставки Сульшера 5
20 Ноября
23:50 · Англия. Премьер-лига
Представители «МЮ» не приняли окончательное решение по Сульшеру на экстренном собрании
23:33 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался после победы над «Арсеналом»
23:23 · Англия. Премьер-лига
Артета – о стычке с Клоппом: «Мы защищали свои команды»
23:18 · Англия. Премьер-лига
​Клопп объяснил конфликт с Артетой
22:58 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» 2
22:58 · Англия. Премьер-лига
​У «Манчестер Юнайтед» отрицательная разность голов после 12 игр АПЛ 3
Все новости
Рекомендуем