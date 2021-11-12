Линделоф – о «МЮ»: «Мы то взлетаем, то падаем»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф поделился своим видением ситуации касательно неудачных результатов команды в последнее время. Швед заявил, что с таким подбором исполнителей манкунианцы должны демонстрировать совершенно другой уровень футбола.

«Мы то взлетаем, то падаем. Конечно, трудно пережить этот период. Но я верю, что нам удастся перевернуть все в нашу пользу. Вы не найдете в раздевалке человека, который был бы рад случившемуся. Все хотят работать, чтобы исправиться», - приводит слова футболиста шведский портал Fotbollskanalen.

Напомним, что «МЮ» проиграл два своих последних матча прямым конкурентам, пропустив от «Ливерпуля» и «Сити» в общей сложности семь голов.