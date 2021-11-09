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Сульшер устроил недельный отпуск игрокам и персоналу «МЮ», а сам отправился в Норвегию

09 Ноября 2021 • 20:32 Комментировать (1)
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Во вторник, 9-го ноября, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер вновь отметился неожиданным решением, отправив футболистов и персонал клуба в отпуск на семь дней. Большинство представителей команды улетели в расположение своих сборных, поэтому наставник посчитал правильным предоставить себе и другим работникам дополнительный отдых во времена игрового кризиса.

Британское издание Daily Mail сообщает, что сам Сульшер эти дни проведет на родине с семьей. Местные источники предполагают, что на такой ход специалиста повлиял плотный график, который предстоит пережить «МЮ» до Нового года.

Напомним, что несмотря на провальные результаты манкунианцев в последнее время, Сульшер, по всей видимости, останется на своей должности.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
09 Ноября 2021 в 20:47
Чел явно не знает что делать... Ай, молодец... Хе-хе..
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