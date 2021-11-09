Сульшер устроил недельный отпуск игрокам и персоналу «МЮ», а сам отправился в Норвегию

Во вторник, 9-го ноября, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер вновь отметился неожиданным решением, отправив футболистов и персонал клуба в отпуск на семь дней. Большинство представителей команды улетели в расположение своих сборных, поэтому наставник посчитал правильным предоставить себе и другим работникам дополнительный отдых во времена игрового кризиса.

Британское издание Daily Mail сообщает, что сам Сульшер эти дни проведет на родине с семьей. Местные источники предполагают, что на такой ход специалиста повлиял плотный график, который предстоит пережить «МЮ» до Нового года.

Напомним, что несмотря на провальные результаты манкунианцев в последнее время, Сульшер, по всей видимости, останется на своей должности.