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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингард хочет вернуться в «Вест Хэм»

06 Ноября 2021 • 20:24 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
4.40 4.10 1.72
Через 22 ч. 24 мин.

Судя по всему, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард все же откажется продлевать соглашение с клубом, которые истекает в июле следующего года. Футболисту не нравится, что в команде его не воспринимают как игрока основного состава.

По информации британского издания The Mirror, Лингард хочет вернуться в «Вест Хэм», где провел вторую часть прошлого сезона. Согласно источнику, англичанин впечатлен выступлениями «молотобойцев», которые продолжают конкурировать в АПЛ и на международной арене.

Если переход состоится, то хавбек присоединиться к лондонцам уже зимой, так как руководство «Вест Хэма» готово заплатить за трансфер требуемые манкунианцами 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Джесси Лингард
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