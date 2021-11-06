Судя по всему, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард все же откажется продлевать соглашение с клубом, которые истекает в июле следующего года. Футболисту не нравится, что в команде его не воспринимают как игрока основного состава.

По информации британского издания The Mirror, Лингард хочет вернуться в «Вест Хэм», где провел вторую часть прошлого сезона. Согласно источнику, англичанин впечатлен выступлениями «молотобойцев», которые продолжают конкурировать в АПЛ и на международной арене.

Если переход состоится, то хавбек присоединиться к лондонцам уже зимой, так как руководство «Вест Хэма» готово заплатить за трансфер требуемые манкунианцами 25 миллионов евро.