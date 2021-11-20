​Сульшера могут уволить – созвано экстренное совещание

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» в очередной раз разочаровал армию своих поклонников. В гостях у «Уотфорда» «красные дьяволы» проиграли, причём крупно – со счётом 1:4.

Уле Гуннар Сульшер может быть уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» уже в ближайшее время. Как сообщает The Times, правление «красных дьяволов» созывает экстренное собрание, на котором будет обсуждаться будущее Сульшера.

Напомним, что Уле Гуннар Сульшер принял «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. С тех пор успехи «красных дьяволов» если и были, то они имели локальный характер.

На следующей неделе «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Вильярреала» в Лиге чемпионов.