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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сульшера могут уволить – созвано экстренное совещание

20 Ноября 2021 • 21:20 Комментировать (3)
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» в очередной раз разочаровал армию своих поклонников. В гостях у «Уотфорда» «красные дьяволы» проиграли, причём крупно – со счётом 1:4.

Уле Гуннар Сульшер может быть уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» уже в ближайшее время. Как сообщает The Times, правление «красных дьяволов» созывает экстренное собрание, на котором будет обсуждаться будущее Сульшера.

Напомним, что Уле Гуннар Сульшер принял «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. С тех пор успехи «красных дьяволов» если и были, то они имели локальный характер.

На следующей неделе «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Вильярреала» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
20 Ноября 2021 в 21:34
ай зря..
Vova52
20 Ноября 2021 в 21:32
Postavte penal"dista....On vse reshit !!!!!!!!!!!!
Alex1972
20 Ноября 2021 в 21:27
Сульшер: Спасибо тебе, сэр, что пригласил гелевого... Хе-хе...
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окончен Лестер 0:3 Челси
окончен Ньюкасл 3:3 Брентфорд
окончен Уотфорд 4:1 Манчестер Юнайтед
окончен Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас
окончен Астон Вилла 2:0 Брайтон
окончен Норвич 2:1 Саутгемптон
окончен Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
окончен Ливерпуль 4:0 Арсенал
21.11  17:00 Манчестер Сити ... Эвертон 1.22 6.8 13
21.11  19:30 Тоттенхэм ... Лидс 1.83 4 4.1
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