«Манчестер Юнайтед» готов уволить Сульшера: Кто станет новым главным тренером

После поражения в манчестерском дерби «красные дьяволы» скатились на пятое место в турнирной таблице АПЛ. Впереди команды Сульшера идут не только гранды, но и возмужавший «Вест Хэм». В конце октября клуб предоставил главному тренеру три матча на исправление ситуации. За это время «красные дьяволы» обыграли «Тоттенхэм» и «Аталанту», но безвольно уступили «горожанам». «МЮ» пока не спешит с громкими заявлениями, но потенциальные провалы в ближайших матчах могут стоить норвежскому специалисту места рулевого. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пяти кандидатах на замену Сульшеру.

Грэм Поттер

При Поттере «Брайтон» показывает крутой футбол. В прошлом сезоне «чайки» заняли лишь 16-е место в АПЛ, хотя по ожидаемым очкам должны были финишировать на 5-й позиции. Это говорит о том, что «Брайтон» показывал игру уровня еврокубков, но тотальное невезение помешало ему удачно выступить. Сейчас же везение вернулось к «чайкам», и они идут в топ-6. Авторитетные коллеги Клопп, Гвардиола и Сульшер неоднократно хвалили Грэма, ведь скромный клуб по многим параметрам превосходит даже грандов. Болельщики «Манчестер Юнайтед» не против этой кандидатуры, но некоторые опасаются повторения ситуации с «Тоттенхэмом», неудачно пригласившим Нуну Эшпириту Санту.

Зинедин Зидан

Экс-тренер «Реала» умеет работать со звёздами и преодолевать кризисы. Большое преимущество Зидана – он уже работал с Криштиану Роналду. Правда, сам Зинедин не хочет в Англию. По информации испанских СМИ, специалист планирует отдохнуть, после чего готов работать на родине – в «ПСЖ» или сборной Франции. Однако «красные дьяволы» готовы предложить солидные условия Зидану. По стоимости состава «МЮ» уступает только двум клубам в мире – «Сити» и «ПСЖ». Было бы логично найти соответствующего тренера.

Эрик тен Хаг

Похожая ситуация сложилась и с тен Хагом. Правда, с тем отличием, что его беспокоит не отдых, а мощный в этом сезоне «Аякс», который готов замахнуться даже на титул Лиги чемпионов. В чемпионате Нидерландов «Аякс» в 15 матчах отпраздновал 12 побед, а проиграл лишь однажды, при этом впечатляюще выглядит разница забитых и пропущенных – 51:4. «Аякс» играет в зрелищный футбол, который заставляет в себя влюбиться. Схема тен Хага 4-2-3-1 неплохо будет сочетаться с наработками Сульшера. В нападении – Роналду, под ним – Санчо, Фернандеш и Рашфорд, а Погба и Мактоминей – в опорной зоне. Эрик тен Хаг – человек, способный на долгие годы закрыть позицию главного тренера.

Доменико Тедеско

У этого немецкого специалиста пока нет достаточного авторитета, чтобы тренировать грандов. Доменико будет непросто управлять такими звёздами, как Роналду и Погба. Но вот только если «красные дьяволы» позволят себе неожиданный вариант, то приезд Тедеско кажется весьма перспективным. В «Спартаке» он доказал, что может быстро адаптироваться и развивать футболистов. Доменико – не тот тренер, который будет просить заоблачную зарплату. Тактика и работа с психологией футболистов – его главные козыри.

Йоахим Лёв

Сложно представить, что Лёв – больше не главный тренер сборной Германии. Он неоднократно брал медали континентальных и мировых первенств, но в его послужном списке есть ещё и Кубок Германии. Не удивляйтесь, но у Йоахима есть опыт работы на клубном уровне. В сезоне-1996/97 он выиграл национальный кубок со «Штуттгартом», а через год дошёл до финала этого турнира. После этого он брал бронзу в Турции с «Фенербахче», а через год стал чемпионом Австрии с «Тиролем». Возможно, Лёв уже и не готов вернуться в клубный футбол, но его преимущества очевидны – умение работать со звёздами и в стрессовых ситуациях.

Владислав АВРАМЕНКО