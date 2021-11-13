Рой Кин раскритиковал Магуайра, который закрыл уши при праздновании своего гола за сборную Англии

Вчера сборная Англии на своем поле разгромила Албанию, а один из голов на свой счет записал защитник команды Гарри Магуайр, представляющий на клубном уровне «Манчестер Юнайтед». Футболист оригинально отпраздновал забитый мяч, закрыв уши, тем самым обратившись к своим недоброжелателям, которые в последнее время активно критикуют его за игру в составе манкунианцев.

Впрочем, бывший игрок «МЮ» Рой Кин назвал подобное поведение Магуайра постыдным, сославшись на действительно плохие выступления как команды Уле Гуннара Сульшера, так и самого англичанина. Ирландца процитировал журналист Симон Стоун.

Стоит добавить, что сам Магуайр в интервью объяснил свое решение, назвав его просто спонтанным.