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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин раскритиковал Магуайра, который закрыл уши при праздновании своего гола за сборную Англии

13 Ноября 2021 • 17:46 Комментировать
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Вчера сборная Англии на своем поле разгромила Албанию, а один из голов на свой счет записал защитник команды Гарри Магуайр, представляющий на клубном уровне «Манчестер Юнайтед». Футболист оригинально отпраздновал забитый мяч, закрыв уши, тем самым обратившись к своим недоброжелателям, которые в последнее время активно критикуют его за игру в составе манкунианцев.

Впрочем, бывший игрок «МЮ» Рой Кин назвал подобное поведение Магуайра постыдным, сославшись на действительно плохие выступления как команды Уле Гуннара Сульшера, так и самого англичанина. Ирландца процитировал журналист Симон Стоун.

Стоит добавить, что сам Магуайр в интервью объяснил свое решение, назвав его просто спонтанным.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Кин Гарри Магуайр
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