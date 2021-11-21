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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сульшер будет уволен слухи

21 Ноября 2021 • 09:14 Комментировать
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В субботу «Манчестер Юнайтед» крупно – со счётом 1:4 – проиграл в гостях у «Уотфорда». После игры боссы «красных дьяволов» провели экстренное совещание. Появлялась информация о том, что руководители клуба не приняли никаких ключевых решений, однако ряд СМИ, в частности портал Goal.com, располагают другими данными. Так, Сульшер всё же будет уволен в ближайшее время. После этого команду на временной основе возглавят Майкл Кэррик и Даррен Флетчер, которые на сегодняшний день являются представителями тренерского штаба. Отмечается, что на совещании также обсуждалась выплата компенсации Сульшеру за расторжение трудового соглашения. Этот вопрос ещё прорабатывается.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в 13 последних матчах потерпел 7 поражений.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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