Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 177 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» начал переговоры с «МЮ» по Марсьялю слухи

17 Ноября 2021 • 20:59 Комментировать
Уотфорд
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.50 1.50
20.11 18:00

Превратившись в текущем сезоне в игрока глубокого резерва «Манчестер Юнайтед» при Уле Гуннаре Сульшере, форвард Антони Марсьяль решил покинуть команду ближайшей зимой. У француза было два варианта – либо перейти в «Ньюкасл», либо же согласиться на менее выгодные финансовые условия и уехать в «Ювентус».

В конечном итоге Марсьяль выбрал второй вариант, свидетельствует британское издание Daily Mirror. Согласно источнику, представители футболиста уже вышли на связь с итальянским клубом, чтобы обсудить возможные детали сотрудничества.

Трансфер может обойтись «Ювентусу» в 30 миллионов евро. Примечательно, что в свое время «Юнайтед» заплатил за Марсьяля 60 миллионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Ноября
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» начал переговоры с «МЮ» по Марсьялю слухи
20:40 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг покинул расположение сборной не из-за травмы – он сыграет с «Ливерпулем»
20:25 · Англия. Чемпионшип
​С «Рединга» сняли 6 очков
19:01 · Англия. Премьер-лига
​Жена может помешать Зидану возглавить «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
18:44 · Англия. Премьер-лига
​Робертсон рискует пропустить матч «Ливерпуля» с «Арсеналом»
16:34 · Англия. Премьер-лига
​Лемина поддержал Менди, которому предъявили ещё два обвинения в изнасиловании 2
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Райола намекнул на возможный уход Погба зимой
14:58 · Англия. Премьер-лига
​В «Манчестер Юнайтед» готовятся к смене тренера слухи
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов дать шанс ван де Беку 6
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Стерлингу
11:19 · Англия. Премьер-лига
Роналду сообщил, что вернулся в «Манчестер Юнайтед»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг хочет вернуться в «Ливерпуль»
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» назвал сумму, какую готов заплатить за Азара
00:58 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» не верят, что удастся продлить контракт с Погба 1
16 Ноября
23:38 · Англия. Премьер-лига
Уолкотт: Если «Арсенал» будет бороться за медали, лига только выиграет
Все новости
Рекомендуем