Превратившись в текущем сезоне в игрока глубокого резерва «Манчестер Юнайтед» при Уле Гуннаре Сульшере, форвард Антони Марсьяль решил покинуть команду ближайшей зимой. У француза было два варианта – либо перейти в «Ньюкасл», либо же согласиться на менее выгодные финансовые условия и уехать в «Ювентус».

В конечном итоге Марсьяль выбрал второй вариант, свидетельствует британское издание Daily Mirror. Согласно источнику, представители футболиста уже вышли на связь с итальянским клубом, чтобы обсудить возможные детали сотрудничества.

Трансфер может обойтись «Ювентусу» в 30 миллионов евро. Примечательно, что в свое время «Юнайтед» заплатил за Марсьяля 60 миллионов.