Роджерса в «МЮ» не будет – тренер опроверг слухи о возможном уходе из «Лестера»

В четверг, 18-го ноября, стало известно, что Уле Гуннар Сульшер будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» - это случится тогда, когда руководство клуба найдет ему замену.

Правда, сделать это манкунианцам будет нелегко. Наставник «Лестера» Брендан Роджерс, который считался одним из претендентов, опроверг информацию о возможном назначении в «МЮ».

«Во-первых, считаю неуважительным говорить о смене, когда в Манчестере работает хороший специалист и человек. Во-вторых, не могу комментировать то, что не имеет ничего общего с реальностью. Я предан своему клубу, игрокам, президенту. Разочарован, что приходится видеть все эти слухи. Я – главный тренер «Лестера», - заверил Роджерс в эфире Sky Sports.