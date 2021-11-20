Сульшер подошёл к фанатам «МЮ» после поражения от «Уотфорда» - игроки сигнализировали трибуне, что нельзя винить только наставника

Ночной кошмар болельщиков «Манчестер Юнайтед» продолжается – манкунианцы на выезде разгромно уступили «Уотфорду», продлив свою неудачную серию.

Теперь еще сильнее зашаталось тренерское кресло под Уле Гуннаром Сульшером. После финального свистка норвежец направился к фанатам, принеся свои извинения за результаты команды и поблагодарил за поддержку, эти кадры попали в эфир Sky Sports. Вполне вероятно, что таким образом он намекнул на свой уход из клуба.

Примечательно, что за спиной специалиста в тот момент выстроились сразу несколько футболистов. Некоторые из них, в частности Бруну Фернандеш, жестами сигнализировали трибуне, что не стоит винить только наставника.