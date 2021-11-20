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Сульшер подошёл к фанатам «МЮ» после поражения от «Уотфорда» - игроки сигнализировали трибуне, что нельзя винить только наставника

20 Ноября 2021 • 20:21 Комментировать (2)
Уотфорд
4:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Ночной кошмар болельщиков «Манчестер Юнайтед» продолжается – манкунианцы на выезде разгромно уступили «Уотфорду», продлив свою неудачную серию.

Теперь еще сильнее зашаталось тренерское кресло под Уле Гуннаром Сульшером. После финального свистка норвежец направился к фанатам, принеся свои извинения за результаты команды и поблагодарил за поддержку, эти кадры попали в эфир Sky Sports. Вполне вероятно, что таким образом он намекнул на свой уход из клуба.

Примечательно, что за спиной специалиста в тот момент выстроились сразу несколько футболистов. Некоторые из них, в частности Бруну Фернандеш, жестами сигнализировали трибуне, что не стоит винить только наставника.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Ноября 2021 в 20:36
Глупый Сульшер...он так и не понял ,те кто буксует и не дает работать должны быть уволены , а он все цеплялся за всяких Погба ,МЮ сдирает плеснь ,что внутри команды ,полный развал ,раскол ...в этой ситуации беспомощен любой тренер . Он конечно же не гений ,но и не полный лошара .
Tabilgan Abduvahabov
20 Ноября 2021 в 20:34
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окончен Лестер 0:3 Челси
окончен Ньюкасл 3:3 Брентфорд
окончен Уотфорд 4:1 Манчестер Юнайтед
окончен Бёрнли 3:3 Кристал Пэлас
окончен Астон Вилла 2:0 Брайтон
окончен Норвич 2:1 Саутгемптон
окончен Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм
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21.11  19:30 Тоттенхэм ... Лидс 1.83 4 4.1
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